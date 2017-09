Zangeres Sieneke uitgedroogd naar ziekenhuis

NIJMEGEN - De Nijmeegse zangeres Sieneke moet het voorlopig rustig aan doen. Ze heeft haar optredens voor dit weekend afgezegd omdat ze moet herstellen van een fikse keelontsteking.

Het was zelfs zo erg dat de zwangere zangeres dinsdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze was uitgedroogd omdat ze niet meer kon eten en drinken, schrijft Sieneke op haar Facebookpagina. Na vier dagen aan het infuus gaat het beter, maar ze is nog niet de oude.

'Komende week moet ik echt aan mezelf denken en het belangrijkste: aan de kleine die in mijn buik zit', aldus Sieneke die in verwachting is van haar tweede kind. 'Vind het heel vervelend voor de mensen die ik moet teleurstellen maar gezondheid gaat voor alles.' Met de kleine gaat het gelukkig goed.

De zangeres gaat thuis aansterken met antibiotica. Dit weekend zou ze onder meer optreden in Doetinchem.