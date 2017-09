Liften op station Dieren vanaf maandag in gebruik

DIEREN - Reizigers kunnen vanaf maandag gebruik maken van de liften van de loopbrug bij het station van Dieren. Daardoor kunnen mensen die moeilijk ter been zijn ook gebruik maken van de brug.

Fietsers zijn minder blij, zij klagen steen en been over de fietsgoot. Die staat veel te dicht bij de muur en is veel te steil, vinden reizigers. Volgens spoorbeheerder ProRail voldoet de brug aan de voorschriften en is die niet steiler dan bruggen op andere stations.

In het voorjaar van 2018 kunnen reizigers ook van de loopbrug naar de parkeergarage lopen. De aannemer is momenteel bezig met de voorbereidingen van de bouw van de parkeergarage. De garage moet ervoor zorgen dat de parkeeroverlast in de straten rond het station tot het verleden behoort.

Zie ook: Nieuwe brug bij station is veel te steil voor fietsers