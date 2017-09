Twee aanhoudingen na vernielingen auto's

DOESBURG - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Doetinchem twee mannen uit Doesburg aangehouden. Zij worden verdacht van vernielingen in de binnenstad.

Rond 2.30 uur meldde een getuige dat een groep van zes mannen vernielingen pleegde in de Kapoeniestraat. Toen de agenten uit Doetinchem ter plaatse kwamen troffen zij een auto met kapotte ruiten aan. Twee mannen van 21 en 22 jaar oud uit Doesburg werden op heterdaad betrapt. De andere vier waren niet meer aanwezig.



Uit nader onderzoek bleek dat er in de Doetinchemse binnenstad ruiten, antennes en spiegels van meerdere auto’s waren vernield. Foto: REGIO8 Reageren op dit bericht? Mail de redactie.