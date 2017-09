'Elke paddenstoel kun je één keer eten...'

DOETINCHEM - Het is een goed paddenstoelenjaar. Wandelaars en andere paddenstoelenliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want de verschillende soorten zijn volop te bewonderen. Kijken mag, maar plukken liever niet, zegt Staatsbosbeheer.

Ze noemt ze de 'bloemen van de herfst': Jannie Klein Lebbink. De vrijwilliger van Staatsbosbeheer weet alles van paddenstoelen en geeft regelmatig rondleidingen door het bos. Met haar loep en spiegeltje struint ze langs de paden. Wat een leek niet ziet, ziet zij wel. De kleinste spikkeltjes op de steel van een blaadje zijn bijvoorbeeld zwammen. 'Zo klein kunnen ze dus zijn.'

Nattigheid en warmte

Eigenlijk zijn er het hele jaar door paddenstoelen te vinden in het bos, maar in de herfst kom je er heel veel tegen. Dit jaar waren er bovendien al in juli paddenstoelen die normaal gesproken later uit de grond komen. 'Dat heeft vooral te maken met het weer', weet Jannie. 'Nattigheid en warmte, dat doet het goed. Bijvoorbeeld na onweer, dan schieten de paddenstoelen omhoog.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen liep mee met Jannie Klein Ebbink:

Geen plukverbod

De zwammen hebben soms bijzondere namen, zoals de blauwe kaaszwam, een wat blauwige paddenstoel met aders. 'Dat klinkt misschien lekker, maar eten kun je 'm niet.'

Staatsbosbeheer raadt mensen af paddenstoelen te plukken. 'We hebben liever dat mensen een foto ervan maken, dan ze plukken om op te eten', zegt boswachter Erik de Bruijn. 'Er is geen wet die het plukken verbiedt, maar als mensen hele tassen vol mee willen nemen, spreken we ze daar wel op aan.'

'Tenminste één keer'

Jannie Klein Lebbink krijgt regelmatig de vraag of een bepaalde paddenstoel eetbaar is. Maar dat is zelfs voor een kenner niet altijd makkelijk, want sommige eetbare soorten lijken op giftige paddenstoelen.

'Ik zeg dan altijd: je kunt ze tenminste één keer eten! Daarmee is de boodschap meestal wel duidelijk, want er zitten ook zwammen tussen, waar je na een keer eten aan dood kunt gaan. ' Jannie zelf koopt ze dan ook gewoon in de supermarkt. 'En dat zou iedereen beter kunnen doen.'