Eerbetoon van Betuwse kunstenaar aan Zeeuwse scheepsbouwers

HEEREWAARDEN - De Betuwse kunstenaar Joris Baudoin werkt aan een bijzondere opdracht. Hij maakt een kunstwerk voor de Vlissingse scheepsbouwers van weleer. Om de benodigde 25.000 euro voor 'Mannen Tussen Staal' bij elkaar te krijgen, werd in Vlissingen met succes een crowdfundingsactie op poten gezet.

De betonmolen in de achtertuin van Boudain draait inmiddels overuren. Met dik staaldraad heeft de kunstenaar uit Heerewaarden het skelet van het beeld gemaakt.

Vanwege de zilte lucht is het belangrijk dat het staal overal door ten minste 4 centimeter beton wordt omhuld. Met plastic en blokjes maakt 'Joris Beton' de mallen waarin de honderden kilo's beton uiteindelijk worden gestort.

Hijskraan

Om het beeld van Heerewaarden op zijn eindbestemming in Vlissingen te plaatsen, is een grote hijskraan en een trailer nodig. In november wordt 'Mannen Tussen Staal' op de plek van de vroegere scheepswerf in de Zeeuwse stad onthuld.

Begin jaren 50 werkten er 4.500 mensen voor de Koninklijke Maatschappij DeSchelde. Het was destijds dan ook de grootste werkgever van Vlissingen en Walcheren. 'De enorme schepen die er werden gebouwd, vormden de skyline van Vlissingen', vertelt Baudoin. Als er een schip te water werd gelaten, liep de hele stad uit.