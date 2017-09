Illegale kinderopvang en gemeente lijnrecht tegenover elkaar

ZELHEM - Buitenschoolse opvang (bso) Markant in Zelhem en de gemeente Bronckhorst spelen een welles-nietesspelletje over de vergunning van de opvang. Volgens de burgemeester is er geen vergunning, omdat deze nooit is aangevraagd door de opvang. Markant spreekt dat tegen en zegt dat de aanvraag wel degelijk per mail is verstuurd.

Woensdag werd bekend dat de opvang van de gemeente aanstaande maandag dicht moet, omdat er 44 kinderen illegaal zijn opgevangen.

'De veiligheid van de kinderen staat voorop', zegt burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst. 'Wij hebben als gemeente de taak om te controleren of het goed is. Daarvoor hebben wij een aanvraag nodig en die hebben wij niet ontvangen.'

Markant, een organisatie met meerdere opvangvestigingen in de regio, zegt dat die aanvraag wel degelijk is verstuurd op 11 juni. 'Je kunt je blijven focussen op de discussie of iets wel of niet aangekomen zou zijn', zegt directeur Marga Zwanikken van de bso over het verschil van mening. 'Mijn primaire reactie was dat we het nu gaan oplossen voor ouders en kinderen.'

Ouders stomverbaasd

Markant heeft aangeboden om een schadevergoeding te betalen aan ouders van wie de kinderen op de vergunningloze opvang in Zelhem zitten.

Ouders zijn stomverbaasd over het feit dat hun kinderen ‘illegaal’ werden opgevangen. 'Alles ziet er goed uit en de gemeente ziet nu ineens dat het niet goed is', zegt ouder Jolanda Freriks. 'En nu moeten we binnen een week uit de opvang.'

Moeder Leonor Posthumus snapt dat de gemeente zich aan de regels moet houden. 'Maar het is gewoon een beetje vreemd dat de kinderen hier al vier weken zitten, terwijl de gemeente dat dondersgoed weet. Nu is het ineens illegaal en onveilig, maar dat hebben ze vier weken lang toegestaan.'

Nieuwe aanvraag

Vanaf maandag moeten de kinderen een andere plek vinden om na schooltijd te verblijven. 'We gaan naar een vestiging in Doetinchem, maar tegelijkertijd hebben we een nieuwe aanvraag ingediend', zegt directeur Zwanikken. 'We hebben de gemeente verzocht deze snel in behandeling te nemen.'

Volgens de burgemeester is dat proces inmiddels gestart. 'Nu moeten alle controles gedaan worden. Dat hopen wij natuurlijk zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.' De kinderen gaan zodra de bso legaal is weer terug naar de vestiging in Zelhem.

