Pinguïns van fruit en visdraad tijdens corso Tiel

TIEL - Corsowagens met duizenden stuks groente en fruit rijden zaterdag weer door de straten van Tiel. Bij het jaarlijkse fruitcorso zijn deze editie veertien grote wagens en zes jeugdwagens te bewonderen.

Een bijzondere wagen dit jaar is die van de corsoclub uit West Maas en Waal, waarin twintig kilometer visdraad is verwerkt. Er zijn 655 draden gespannen in de 4.20 meter hoge wagen, die het spoor dat pinguïns in het water achterlaten moeten verbeelden. De wagen moet zaterdagochtend om 6 uur klaarstaan en wordt dan met een bijzonder transport naar Tiel gereden.

Het is de 57ste editie van het Fruitcorso, waarbij corsoclubs uit verschillende plaatsen in het Rivierengebied strijden om de eerste plaats. Vorig jaar ging corsoclub Buren er voor de tiende keer met de eer vandoor,

Van negen naar veertien dorpen

Het Fruitcorso is al lange tijd een begrip in de Betuwe. In 1954 werd het idee van een corso gelanceerd om de streek te promoten. De secretaris van de VVV in Tiel had in een Amsterdamse bioscoop een optocht van praalwagens met fruit in Florida gezien. Door mislukte oogsten en het ontbreken van financiële middelen duurde het nog tot september 1961 tot het eerste Fruitcorso werd georganiseerd.

Bij de eerste uitvoering van het corso deden negen dorpen uit de omgeving mee en kwamen er zo'n 30.000 toeschouwers. Inmiddels doen er veertien dorpen mee.

Foto: Omroep Gelderland

Sinds 2013 maakt het corso deel uit van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Fruitcorso duurt ruim een week en wordt geopend met de fruitmozaïeken. Hoogtepunt is de optocht op zaterdag. De wagens zijn nog tot en met maandag te zien op het tentoonstellingsterrein.

Naast het corso is er ook een foodtruckfestival waar bezoekers een hapje kunnen eten en wat kunnen drinken bij dertig mobiele keukens. Ook is er volop live muziek te horen.

Het Fruitcorso is zaterdagmiddag live te volgen via een livestream op de website en app van Omroep Gelderland. De stream begint om 13.30 uur.

