Julia (20) vlogt voor Bridge to Liberation Experience: 'Ik wist er eerst niks van'

Om 20:30 uur begint de Bridge to Liberation. Er zijn verschillende optredens met dans en muziek. Deze manier van herdenken moet ook de jonge generatie aanspreken. Mede daarom vroegen ze vlogster Julia Koopman. Ze geeft toe: 'anders was ik er waarschijnlijk niet heen gegaan. Ik had er niet aan gedacht, omdat ik het niet kende. Nu raad ik het iedereen aan.'

Julia maakte 12 filmpjes over de geschiedenis en het evenement. 'Nu weet ik er veel van en dat vind ik ook belangrijk. Ik waardeer meer dat we in vrijheid leven. Het is toch nog maar eigenlijk kort geleden dat dit gebeurd is.'

Zaterdag om 14.00 uur zendt Omroep Gelderland het evenement uit. Julia was vrijdag te gast bij de Week van Gelderland.

