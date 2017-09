'Ik wilde eigenlijk meteen op het vliegtuig stappen': Ryan (19) uit Arnhem verloor een oom door orkaan Irma

ARNHEM - Het is de nationale actiedag 'Nederland helpt Sint-Maarten' van Giro 5125. Ook in Gelderland zijn er allerlei acties opgezet om geld in te zamelen. Een daarvan is van de 19-jarige Ryan Susana. Hij woonde zijn hele leven op Sint-Maarten. Een jaar geleden kwam hij naar Arnhem om te studeren. Ryan verloor een oom door de orkaan.

De familie van Ryan woont nog op het eiland. Vlak nadat orkaan Irma tekeer ging moest zijn zieke oom naar het ziekenhuis. Door de ravage lukte dat niet op tijd. Hij overleed. 'Het was heel heftig', vertelt Ryan. 'Ik wilde eigenlijk meteen het vliegtuig pakken, maar dat heeft geen zin. Je kunt vanuit hier meer doen.' Na de ramp kwam hij dan ook meteen in actie. Hij bouwde een website om kleren en eten in te zamelen. Samen met een groep van ruim 10 mensen stuurden ze de hulpspullen naar het eiland. Hij roept andere mensen op mee te doen met de landelijk actie, want het is hard nodig. Dieren Ook Bo Messemaker uit Heeteren zette een actie op. Hij richt zich op een heel andere, volgens hem vergeten groep; de dieren. Het enige asiel op het eiland is overstroomd en de dieren zwerven op straat. 'De overheid en het Rode Kruis komen wel op voor de mensen. De dieren komen pas als laatste aan de beurt en hebben nu ook hulp nodig.' Bo heeft al meer dan 100 kilo hondenvoer gekregen. Met het ingezamelde geld van de landelijke actie wordt voedsel gekocht en onderdak geregeld voor de mensen die op Sint-Maarten zijn getroffen door de orkaan. Zowel Bo als Ryan waren vrijdag te gast bij de Week van Gelderland.