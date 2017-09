Knop moet om bij Vitesse: zondag wacht VVV Venlo alweer

ARNHEM - Vitesse kan zondag tegen VVV Venlo weer beschikken over middenvelder Thulani Serero. De Zuid-Afrikaan bleef met knieklachten aan de kant tegen Lazio Roma.

Serero, een controlerende middenvelder die belangrijk is in de opbouw, maakt zondag waarschijnlijk weer zijn rentree in het elftal nadat hij vorige week zaterdag uitviel tegen Excelsior. Arnold Kruiswijk miste de training van vrijdag nog wel. Hij beperkte zich het rennen van een paar rondjes. Verder waren de basisspelers van donderdagavond tegen Lazio Roma allemaal aanwezig op het veld voor een lichte training.

Airborne

De wedstrijden van Vitesse volgen elkaar in een rap tempo op. Na de thuiswedstrijd van zondag, die in het teken staat van de Airborne herdenking, speelt de selectie van trainer Henk Fraser woensdag al weer voor de beker tegen AVV in Amsterdam gevolgd door een uitwedstrijd tegen Ajax.

Mentaal

Het Europa League duel tegen Lazio Roma ging donderdag in een sfeervol Gelredome weliswaar verloren, maar Vitesse maakte in veel fases indruk en ging ten onder door een aantal knullige fouten. De nipte en onverdiende nederlaag (2-3) is hard aangekomen in het Vitesse kamp en de vraag is dan ook of de formatie mentaal sterk genoeg is om zondag direct weer te pieken.

Goede start VVV

VVV kent als promovendus een goede start in de eredivisie en staat na vier wedstrijden zelfs in het zogeheten linkerrijtje met zeven punten. Vitesse is de trotse nummer twee met twee punten meer dan de Limburgers. Zaterdag volgt nog een laatste training voor de wedstrijd in Gelredome van zondag tegen VVV die zal aanvangen om 16.45 uur.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.