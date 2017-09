Tieners bedenken 'zingende prullenbak'

De prullenbak is ontwikkeld door oud-leerlingen van De Blinker. Zo heeft Koen van den Berg (13) het idee bedacht samen met zijn vriendjes, en zijn opa Peter (75) heeft het verder ontwikkeld. Het liedje dat je hoort uit de prullenbak is 'Happy', van Pharell Williams.

Donald Duck

Het begon met een omgebouwde kliko, met daarin een geluidssensor. Holle-Bolle-Gijs, bekend van de Efteling, was een belangrijke inspiratie voor Koen. Nederland Schoon, de organisatie die Nederland graag zo schoon mogelijk wil hebben, schreef samen met weekblad Donald Duck een wedstrijd uit, om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Uiteindelijk werd het idee van Koen en zijn vriendjes gekozen.

Zonne-energie

De kliko werd verder ontwikkeld tot een echte prullenbak op zonne-energie. Zo kan de Cornelis Prullenbak (vernoemd naar Duckstadlegende Cornelis Prul) overal staan zonder stekker te hoeven aansluiten. Er komen er nog vijf voor alle basisscholen in de gemeente Buren.

Speciaal voor kinderen

Nederland Schoon is blij met de prullenbakken en het enthousiasme van de kinderen ervoor. 'Je merkt dat kinderen en muziek een hele bijzondere combinatie is, dus we hebben geprobeerd iets heel aantrekkelijks te maken. We willen zwerfafval voorkomen en met dit idee vanuit basisschoolkinderen zijn we heel blij', aldus Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon.