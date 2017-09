Een marathon lopen met 15.000 euro in je rugzak

HEUKELUM - Ze vertrekt vrijdag naar Berlijn met een koffer vol met hardloopkleding en bijna 15.000 euro. Dat bedrag is voor Stichting Kinderen Kankervrij, beter bekend als KiKa. Wenda Schampaert (44) uit Heukelum is 24 september de enige Gelderse van zeven KiKa-marathonlopers op deze populaire stadsmarathon.

Het is haar derde loop van ruim 42 kilometer. Gesterkt door een meisje uit Culemborg dat aan leukemie lijdt, besloot ze zich twee jaar geleden voor de marathon van New York in te schrijven. Die voltooide ze in november vorig jaar. En niet onbelangrijk, door tal van acties lukte het Schampaert een bedrag van maar liefst 27.000 euro voor New York in te zamelen.

'Ik liep vorig jaar ook in Rotterdam, omdat ik wilde voelen wat een marathon is, voordat ik aan New York zou meedoen', legt ze uit. En volgend weekend loopt ze dus weer voor KiKa. 'Ik moest wel uit een ander vaatje tappen, want ik moest bij dezelfde mensen weer met de pet rond.'

Jaarmarkten en braderieën

Maar dat deed ze en met succes. Schampaert: 'Ik was op braderieën met collectes, organiseerde sponsorlopen, was op jaarmarkten, op een benefietavond.'

Het moge duidelijk zijn: voor een mooie opbrengst moet je keihard werken tussen de trainingen door. Met 14.800 euro voert ze de KiKa-ranglijst voor Berlijn aan. Tel daar het bedrag voor New York bij op en je weet dat Schampaert een goudhaantje is.

KiKa organiseert marathonreizen naar vijf steden: Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago en New York. Wie in Berlijn wil meedoen moet minstens 4.250 euro aan sponsorgeld 'meebrengen'.

