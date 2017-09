Onderzoekers willen mysterie rond grafheuvels Epe oplossen

VAASSEN - Grafheuvels op de Veluwe blijven tot op de dag van vandaag omgeven door mysteries. Het grootste mysterie doet zich wellicht voor op Kroondomein Het Loo bij Vaassen. Daar zijn zo'n 50 grafheuvels uit de prehistorie gevonden. Opmerkelijk is dat ze in een lange rechte lijn liggen van ongeveer 6 kilometer. Dat kan bijna geen toeval zijn. Onderzoekers zijn daarom druk bezig om het geheim te ontrafelen.

Op Kroondomein Het Loo vind je zowel grafheuvels als urnenheuvels. Die laatste werden ongeveer 800 jaar voor Christus gemaakt. 'Grafheuvels zijn nog veel ouder', vertelt boswachter Marieke Decou van Geldersch Landschap en Kasteelen. Zij laat verslaggever Laurens Tijink de meest bijzondere plekken in het gebied zien.





Universiteit Leiden is samen met de gemeente Apeldoorn een onderzoek begonnen om meer te weten te komen over de grafheuvels. 'De heuvels zijn de oudste overblijfselen uit onze beschaving.' Tot 2019 wordt het hele gebied onderzocht. Dat moet meer kennis opleveren over de rituelen van de bewoners destijds en hoe ze in het gebied leefden.

Op de hele Veluwe liggen meer dan 500 grafheuvels. Toch zijn ze niet makkelijk te vinden, omdat ze vaak verscholen liggen in het landschap. 'Maar door middel van hoogtekaarten kun je ze makkelijker zien.' Op het Kroondomein bij Epe ligt ook een galgenberg. Deze is zo groot dat die maar moeilijk te missen is.

Het duurt nog even voordat het mysterie over de heuvels in de rechte lijn is ontrafeld. Kasteel Cannenburgh geeft tot 31 oktober wel andere geheimen van de Gelderse grafheuvels prijs. Er is een expositie te zien over de vondsten die in grafheuvels zijn gedaan.

