Grote extra verbouwing station Nijmegen: ook volwaardige ingang aan westkant

NIJMEGEN - De provincie en de gemeente Nijmegen gaan de verbouwing van het station in Nijmegen flink uitbreiden. Er komt een volwaardige ingang aan de westkant bij die het centrum met het westen van de stad moet verbinden. Het project gaat 11 miljoen euro extra kosten. De rest van het station wordt sowieso al opgeknapt.

Nu is er een looptunnel, maar die is volgens de gemeente te smal en zit op een onhandige plek. Er komt een nieuw perron aan die kant van het station. Vanaf daar gaat er een ruim looppad naar de uitgang lopen. 'Het is belangrijk dat de wijken aan de westkant goed verbonden worden met het station en het centrum', vertelt Freico Amberg, woordvoerder van de gemeente. 'Er worden daar 2000 nieuwe woningen gebouwd, dus de druk op die kant van het station gaat toenemen.'

Kiss and ride

Het is de bedoeling dat de ingang meer wordt dan alleen een tunneltje waar mensen doorheen kunnen. En er komt een nieuwe grotere fietsenstalling en een 'kiss and ride'. 'Het wordt een volwaardige entree', aldus Amberg. 'We zijn nu eigenlijk het enige grote station zonder een goede doorgang naar de andere kant.'

Goedkoop is de verbouwing niet. De gemeente moet zelf zo'n 5 miljoen bijleggen en de provincie 6 miljoen. 'Dat komt ook door het hoogteverschil', zegt Amberg. 'De westkant ligt een stuk lager dan het centrum. Dat maakt het bouwen complexer. Er moeten ook liften en goede trappen komen.'

Het is de bedoeling dat het hele project rondom het station in 2021 klaar is.