Gestolen snackwagen ondanks talloze telefoontjes nog steeds weg

Foto: Partycentrum 't Noorden

AALTEN - De snackwagen die in de nacht van woensdag op donderdag gestolen werd in Aalten, is nog steeds niet terecht. Dat zei een medewerkster van partycentrum 't Noorden, de eigenaar van de wagen, vrijdagmiddag.

Het Aaltense partycentrum krijgt talloze telefoontjes. 'Maar er zitten nog geen bruikbare tips bij', aldus de medewerkster. De snackwagen van bijna 2000 kilo deed al 15 jaar dienst, maar werd ondanks een goede beveiliging met een kopslot toch gestolen. Het familiebedrijf plaatste een oproep over de diefstal op Facebook. Dat bericht is inmiddels meer dan 1500 keer gedeeld. Maar dat heeft dus nog niet geleid tot het vinden van de snackwagen.