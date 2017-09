Inspectie: Winterswijkse zorginstelling levert slechte zorg

WINTERSWIJK - De Zorgconsulent in Winterswijk levert geen goede zorg aan jongeren met een verstandelijke handicap, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De organisatie moet binnen vier maanden verbeteringen doorvoeren.

De inspectie wees De Zorgconsulent in november al op de tekortkomingen, maar er is te weinig verbeterd. De cliënten krijgen volgens de inspectie geen zorg op maat en het personeel is niet voldoende opgeleid.

Als De Zorgconsulent de zorg niet verbetert, riskeert ze een boete.