Werk in de zorg? Vacatures in de Gelderse Vallei

VEENENDAAL - Zorggroep Charim zoekt ongeveer 80 zorgverleners voor haar 15 zorglocaties. Daarvan staat een aantal in de regio Veenendaal, dus interessant voor personeel in de Gelderse Vallei.

'We zoeken mensen op allerlei niveaus', zegt Rufo Petri van de christelijke zorggroep. 'Van verzorgingsassistenten tot verpleegkundigen.' Doordat in deze sector de meeste mensen parttime werken, schat Petri in dat het om 80 tot mogelijk 100 mensen gaat.

Het gaat volgens hem om een investering van 1,8 miljoen euro. De zorggroep is een wervingscampagne begonnen.

Zorggroep Charim (Hebreeuws voor 'toewijding') telt 1400 medewerkers en 1500 vrijwilligers. Die zorgen voor 1000 cliënten.