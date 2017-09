Past de gemeente Lingewaard eigenhandig medische adviezen aan?

BEMMEL - Hoe kan het dat er van een en dezelfde medische keuring twee totaal verschillende rapporten zijn opgesteld, beide met een andere uitkomst? Dat vraagt een inwoonster uit de gemeente Lingewaard zich af. Ze stapt naar de rechter en vraagt de verantwoordelijk wethouder om uitleg.

Carla Claassen uit Bemmel heeft complex regionaal pijnsyndroom waardoor ze ernstige beperkingen heeft. 'Ik kan niet lopen, ik kan niet staan. M'n rechterarm en rechterhand kan ik niet optimaal gebruiken. Ik heb dus eigenlijk de hele dag echt enorme pijn.'

Thermoskan

In september 2016 vraagt Claassen om aangepaste voorzieningen, zoals een aanrecht waar ze met de rolstoel onder kan rijden en een handbewogen rolstoel.

Ze kan nog nog geen glaasje water pakken, omdat ze vanwege de keukenkastjes niet dicht genoeg bij de kraan kan komen. Advies na het zogenoemde 'keukentafelgesprek' van de gemeente Lingewaard: uw man kan toch 's morgens een thermoskan klaarzetten?

Drempels

Ook de handbewogen rolstoel vindt de gemeente overbodig aangezien zij al een elektrische rolstoel heeft. Maar daarmee kan Claassen naar eigen zeggen niet over drempels en het ding is te groot om in de auto mee te kunnen, bijvoorbeeld voor de rit naar haar medisch specialist in Rotterdam. Reizen met het openbaar vervoer voor dat ziekenhuisbezoek kost Claassen naar eigen zeggen een hele dag en dat kan ze fysiek niet aan.

De Bemmelse gaat naar de bezwaarcommissie, die verbaasd is over de afwijzingen. Daarna volgt een medische keuring door een arts die door gemeente Lingewaard is ingehuurd. Ook de arts lijkt de noodzaak in te zien, maar vorige week ontving Claassen opnieuw een afwijzing van de gemeente.

Medisch rapport heel anders

Ze vraagt om het onderliggende medisch keuringsrapport, maar dat kan de gemeente Lingewaard niet vinden. Daarop belt ze de keuringsinstantie en die stuurt het gevraagde rapport dezelfde dag op. In dat rapport oordeelt de arts positief over de gevraagde voorzieningen. Een dag later ontvangt Carla Claassen toch het rapport via de gemeente, maar dat blijkt een heel ander rapport.

Voornaamste verschil is dat het positieve advies van de arts in het tweede exemplaar ontbreekt, maar er zijn meer verschillen zoals de datum en de plaats van de handtekening. Ook zijn er in het tweede rapport zaken toegevoegd die zij nooit met de arts heeft besproken. Andere zaken ontbreken juist weer of zijn opnieuw geformuleerd. Zo veranderen de gewenste resultaten van: 'Adequate handbewogen rolstoel met betere zitbalans en onderrijdbaar aanrecht' uit het eerste rapport in: 'Verbetering van de redzaamheid met name binnenshuis...'

Gang naar de rechter

Claassen: 'Of de gemeente heeft het zelf aangepast, of de gemeente heeft het de arts laten aanpassen. In beide gevallen is dat natuurlijk heel kwalijk op het moment dat er om een onafhankelijk advies wordt gevraagd.'

Verantwoordelijk wethouder Johan Sluiter wil niet reageren omdat hij niet ingaat op individuele kwesties. Claassen laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. 'En ik zal hier ook zeker de wethouder om opheldering gaan vragen hoe het kan dat er twee verschillende medische adviezen zijn. De één positief en de andere negatief voor mij.'