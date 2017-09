Rhedense jeugdboa’s in gesprek met jongeren

Foto: Studio Rheden

RHEDEN - Sinds kort werken in de gemeente Rheden twee jeugdboa’s. Deze buitengewoon opsporingsambtenaren gaan met jongeren in gesprek over hun gedrag. De boa's kennen de lokale jeugd goed en pakken samen met hen overlast aan.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De jeugdboa's werken nauw samen met jongerenwerk, hulpverlening en politie. Als bij overlast een goed gesprek niet helpt, volgt een waarschuwing. Werkt ook dat niet, dan kunnen de boa's ook een boete geven.