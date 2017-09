Veel aanbiedingen voor Zaltbommelse veiling voor Sint Maarten

ZALTBOMMEL - Het gaat goed met de voorbereidingen van de veiling voor de slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten. De veiling is woensdag 20 september vanaf 20.00 uur in theater De Poorterij.

De organisatie zegt dat ze heel veel geweldige items en ervaringen heeft gekregen om te veilen. Geweldig, vindt de organisatie, maar belangrijker nog is dat er ook veel mensen komen die willen bieden op de items. Op de Facebookpagina van de 'Stichting Bommelerwaard helpt Sint Maarten' is het verloop van de actie te volgen.

Op de veiling worden onder meer kunstwerken en aanbiedingen van ondernemers geveild. Oud-burgemeester Albert van den Bosch, nu voor de VVD in de Tweede Kamer, geeft daar een kijkje achter de schermen voor de hoogste bieder.

De huidige burgemeester Peter Rehwinkel biedt de hoogste bieder de nieuwe verlichting van de toren en de Sint-Maartenskerk aan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe verlichting van de Sint-Maartenstoren en kerk in Zaltbommel. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de werkzaamheden in december klaar. Dan wordt bij een feestelijke bijeenkomst de nieuwe verlichting aangestoken door de burgemeester en de hoogste bieder.

Sponsorloop Caraïbische stijl

Ook de sponsorloop Caraïbische stijl gaat goed. Iedereen die wil meelopen of wandelen, is nog steeds welkom. De loop is op dinsdagavond 19 september om 19.30 uur bij de Tijningen Plas. Aanmelden kan via het evenement op Facebook. De organisatie roept iedereen op om de route te verlichten door lege jampotten met waxinelichtjes langs de route te zetten.