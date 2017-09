95-jarige springt uit vliegtuig: 'Ik deed het voor mijn kameraden'

RENKUM - De 95-jarige veteraan John Jeffries is niet bang uitgevallen. Niet in september 1944 en ook niet 73 jaar later. Hij sprong vrijdag met een parachute uit een vliegtuig. En landde veilig op de Renkumse Heide.

'Ik vond het geweldig', zei de dappere veteraan na afloop. 'Ik deed het voor mijn gevallen kameraden op de War Cemetery (oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek, red.). Het was heel emotioneel. Het is voor mij een manier van verwerken.'

Duitsers wegvagen

Maandag 18 september 1944 sprong Jeffries uit het vliegtuig boven de Ginkelse Heide. Hij maakte deel uit van het Royal Corps of Signals, verbonden aan de 4th Parachute Brigade. Hij vond het prachtig om deel te nemen aan de bevrijding van Nederland, zo vertelde hij op het Marnix College in Ede een paar jaar geleden. Hij dacht samen met zijn bataljon de Duitsers wel even weg te vagen, dat liep helaas anders.

In de lucht terwijl zijn parachute al open was, werd hij geraakt door een kogel maar hij voelde de wond pas toen hij op de grond terechtkwam. Op een draagbaar (zijn wond dichtgestopt met een dot watten en een desinfecterend middel) werd hij weggedragen van het slagveld. In de eerste instantie naar de Tafelberg, tot de Duitsers het gebouw aanvielen.

Gevangene in Duitse kampen

Uiteindelijk viel hij in handen van de Duitsers en werd een oorlogsgevangene. Jefrries verbleef in gevangenenkampen in Duitsland, deed een gedurfde ontsnappingspoging en werd later bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij heeft lang niet kunnen praten over de gruwelijkheden tijdens de oorlog. Sinds 18 jaar komt hij jaarlijks naar deze regio, eerder durfde hij dat niet aan. Nu praat hij veel over die tijd, het liefst met (school)kinderen om hen te vertellen over zijn ervaringen.

Afgelopen vrijdag maakte hij voor het eerst in 70 jaar weer een parachutesprong. Hij deed dit om aandacht te vragen voor de Northumbria Blood Bikes. Een organisatie in Engeland die middels lokale vrijwilligers bloed wegbrengt zodra dat ergens medisch urgent is. Hij maakte een tandemsprong met The Red Devils, het demonstratie parachutistenteam van het Britse Leger en The Parachute Regiment.