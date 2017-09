Verplichte verzekering tegen wateroverlast? 'Niet doen'

ARNHEM - Het Verbond van Verzekeraars wil een verplichte collectieve verzekering voor schade aan huizen en inboedel door overstromingen. Kosten: 1 à 1,50 euro per maand per huishouden. Dit pleidooi is niet nieuw, vier jaar geleden kwam het Verbond ook al met dit voorstel. En toen al zeiden deskundigen: doe het niet.

Mensen kunnen de risico's van overstromingen niet inschatten, was toen het oordeel van Mirjam de Graaf van de Wageningen Universiteit. 'Ze kunnen geen keuzes maken en zullen ook geen extra informatie verzamelen om bewuster te worden van die risico's.

Ans Broekhof van hotel restaurant 't Veerhuis in Wamel had in de jaren negentig van de voorbije eeuw twee keer te kampen met wateroverlast, waaronder in 1995. 'Elk keer als het hoogwater is, lig ik daar wakker van', zei ze tegen Omroep Gelderland in 2013. Toen sprak ze zich uit voor een verzekering.

De tekst gaat onder de video verder.

Vereniging Eigen Huis (VEH) sprak van oneerlijke toestanden bij het eventueel invoeren van een verplichte verzekering voor iedereen. 'Je woont hoog en droog en toch moet je meebetalen. Slecht idee', aldus VEH.

'Je kunt ook verhuizen naar de Hoge Veluwe'

Oud-burgemeester Henk Zomerdijk van de gemeente Echteld die in 1995 zuchtte onder het hoge water in Gelderland, gaat mee in de opvatting van de belangenclub voor huiseigenaren. 'Je weet waar je woont en wat de risico's zijn. Je kunt ook verhuizen naar de Hoge Veluwe, waar je geen last hebt van water. Het plan druist trouwens ook in tegen mijn liberale gedachtegoed', zegt de inwoner van IJzendoorn, dat aan de Waal ligt.

Een volksverzekering is sinds de Watersnoodramp in 1953 niet mogelijk, verzekeraars vrezen sindsdien failliet te gaan. De Neerlandse, meldt de NOS, is de enige verzekeraar waar je overstromingsschade kunt verzekeren.

Premie tot 60 euro per maand

De hoogte van de premie hangt af van onder meer de waarde van de woning en waar die staat. De meeste klanten betalen de minimumpremie van 7,60 euro per maand, maar de premie kan oplopen tot 60 euro voor huishoudens met een groter overstromingsrisico.

Door de klimaatsverandering is ingrijpen nodig, vindt het Verbond. Dat liet nieuwe schadedata aan huizen, bedrijven en allrisk-verzekerde motorrijtuigen doorrekenen. In het ergste geval neemt in de toekomst de totale klimaatschade (huizen, bedrijven, auto's) met ruim 260 miljoen euro op jaarbasis (!) toe.

'Niet in de plaats van maatregelen'

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel laat via een woordvoerder weten de mogelijke discussie over een collectieve verzekering tegen wateroverlast 'met interesse tegemoet te zien', meldt Jeroen Balemans. 'Dat is aan de Tweede Kamer, niet aan ons.'

Pieper vindt een verplichte verzekering 'een slechte zaak' als die in de plaats zou komen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Balemans: 'We moeten blijven investeren in het sterk en hoog houden van dijken en in noodopvang van water.'