Fruitcorso Tiel live op internet en Facebook

TIEL - Fruit en groenten schoonmaken en op hun wagens plakken, prikken of steken; Wekenlang hebben de corsoclubs in het Rivierengebied hard gewerkt en zaterdag kan iedereen bij het Fruitcorso in Tiel het eindresultaat bewonderen. 13 grote wagens en 6 jeugdwagens trekken dan door de stad. Omroep Gelderland zendt vanaf rond 13.45 uur een livestream van het corso uit op internet en op Facebook.

De spanning stijgt bij de wagenbouwers; Wie gaat het Fruitcorso winnen? Ze moeten voor 9.00 uur in Tiel zijn, waar de jury hun wagen gaat beoordelen. Een van de kanshebbers is corsoclub Buren, dat elk jaar een belangrijke rol speelt bij de verdeling van de prijzen. Buren wordt ook wel de ‘corsokoning’ genoemd, omdat zij al 10 keer gewonnen hebben. Zij gaan de strijd aan met de corsowagens van Buurmalsen-Tricht, Culemborg, Drumpt, Echteld, Geldermalsen, Ingen, Kerk-Avezaath, Maas & Waal, Maurik, Neerijnen, Passewaaij, Tiel, Zoelen. Mogelijk laatste optocht corsowagens Het Fruitcorso werd in 1961 voor het eerst gehouden. Het zou dit jaar wel eens voor het laatst kunnen zijn dat de corsowagens door de Tielse straten trekken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor het Fruitcorso. In de toekomst blijven de corsowagens mogelijk stilstaan en wordt het een tentoonstelling. Dat is nodig om het corso financieel te redden voor de toekomst. De laatste jaren komt het corso rond de 40.000 euro op jaarbasis tekort. Omdat de beveiliging van het parcours een steeds grotere kostenpost wordt, denkt men aan een fruitfestival in plaats van een corso-optocht. Gratis corso De corso-organisatie heeft een lastige geschiedenis met het heffen van entreegeld. De organisatie kreeg in het verre verleden te maken met juridische complicaties door het afsluiten van grote delen van de stad. Een paar jaar geleden werd weer een poging gedaan om te laten betalen voor het corso, maar de kosten van de afsluiting wogen niet op tegen de baten. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.