Verdachte neersteken Wilco Viets vrijgelaten

PUTTEN - Een van de twee verdachten van poging tot doodslag op de in de Puttense moordzaak onterecht veroordeelde Wilco Viets komt op vrije voeten. Dat bepaalde de rechtbank in Zutphen vrijdag.

Viets werd op 9 juni in Putten voor de ogen van zijn dochter in zijn eigen auto vele malen gestoken door een Pools duo dat een lift had gekregen. De 25-jarige Krzysztof R. en de 19-jarige Sara N. waren onder invloed van een cocktail van drugs en alcohol.

Uit het dossier blijkt niet dat N. 'wist wat er ging gebeuren in die auto', zei de voorzitter. Haar rol lijkt beperkt en dus komt ze vrij. R., die vermoedelijk psychotisch was, blijft vastzitten.

Door het oog van de naald

Slachtoffer Wilco Viets 'kroop door het oog van de naald en moest vechten voor zijn leven', zei de officier van justitie. Het lijkt erop dat hij een willekeurig slachtoffer was. Hoe het nu met hem en zijn dochter gaat, wilde zijn raadsvrouw niet zeggen.

Viets zat een jarenlange straf uit voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. Pas later bleek hij onterecht veroordeeld te zijn.

