Rijntoren loopt vol: nieuwe huurder voor drie etages

ARNHEM - De Rijntoren bij het station in Arnhem loopt vol. Twee jaar geleden stond de toren nog voor bijna de helft leeg.

De nieuwste aanwinst is softwareontwikkelaar Avisi. Het bedrijf vestigt zich op de 13e, 14e en 15e etage, waar jarenlang Arcadis zat. Dat ingenieursbureau verliet de Rijntoren twee jaar geleden.

'Een mooie partij', zegt Jacco Vogelaar van Strijbosch Tunnissen Bedrijfsmakelaars over Avisi. 'Begin volgende week hoop ik nog een huurder bekend te kunnen maken.' Van de bijna 11.000 vierkante meter vloeroppervlakte in de Rijntoren staat zo'n 1500 vierkante meter leeg.

Centrum populair

Volgens Vogelaar is te merken dat bedrijven naar het centrum van de stad trekken. Voor de Rijntoren pleit volgens hem dat het station nu klaar is en dat de toren weer goed is te bereiken.

De naastgelegen Parktoren kent meer leegstand. Daar wordt 3000 vierkante meter niet gebruikt. 'Maar ook daar zijn we met een partij bezig voor een verdieping.'

In Arnhem-Zuid is minder behoefte aan kantoren, ziet Vogelaar. Diverse kantoren in de buurt van Kronenburg worden omgebouwd tot woningen.

