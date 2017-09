Mijlpaal in Spijk: duizendste hole-in-one

SPIJK - De Finse golfer Mikko Ilonen heeft op het KLM Open in Spijk een hole-in-one geslagen. Het was de duizendste 'ace' op de Europese Tour, meldde de organisatie.

Ilonen sloeg op golfbaan The Dutch de bal vanaf de tee in één keer raak op de veertiende hole. Ilonen (37) is een vertrouwd gezicht op de Europese Tour en in het KLM Open. Hij won in zijn carrière al vijf toernooien.

Hervat na kletsnatte donderdag

Het spel op het KLM Open is vrijdagochtend vroeg hervat. Ongeveer de helft van de 150 deelnemers moest de eerste ronde nog afmaken.

De overvloedige regenval zorgde er donderdag voor dat het Nederlandse toernooi van de Europese Tour voortijdig werd afgebroken. Er stond te veel water op de golfbaan om nog ballen te kunnen slaan.

Zie ook:

