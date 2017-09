'Vitesse verkocht de huid duur', kranten lovend over verliezende Arnhemmers

ARNHEM - De kranten schrijven vrijdagochtend overwegend positief over Vitesse. De Arnhemmers verloren donderdagavond in GelreDome het Europa Leagueduel tegen de Italiaanse topclub Lazio Roma met 3-2.

'Geen slachtvee'

'Vitesse na spectaculair duel met lege handen', kopt het AD. 'Vitesse verkocht de huid duur', vervolgt de krant. 'Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat Vitesse niet als slachtvee wilde fungeren. De Arnhemmers vochten zich direct in de wedstrijd.' Milot Rashica wordt geprezen om zijn voorzetten die de twee goals opleveren. En om zijn 'prachtige hakballetje', waaruit Thomas Bruns zomaar de 3-1 had kunnen scoren. Natuurlijk waren er ook kanttekeningen. Het gepruts van Maikel van der Werff bij twee goals en de vrije doortocht die Murgia kreeg bij de 2-3.

'Strijden tot het eind'

De Volkskrant ziet dat 'Vitesse op valreep net niet opgewassen tegen Lazio was' was. 'Op een kille doch warmbloedige avond deed Vitesse wat een club uit een voetballand in last moet doen: strijden tot het al dan niet bittere eind, slim zijn, en intussen uitgaan van eigen kracht.' De krant looft ook de sfeer in 'het grootste theater van Nederland': 'Het vlagvertoon was statig, de pauzemuziek uitstekend. Gezang rolde van de ene tribune naar de andere en het grote spandoek achter het doel was met een passende tekst beschreven: 'Small in Europe, big in our hearts' (Klein in Europa, groot in onze harten, red.).

'Dapper Vitesse'

'Dapper Vitesse onderuit', aldus de Gelderlander. 'De realiteit van Europa is hard.' De krant rept van 'negentig meeslepende minuten'. 'Het sierde het nietige Vitesse, op internationaal vlak toch een voetbaldwerg, dat wél de nodige weerstand werd geboden aan Lazio.'

Nederigheid

Trouw schrijft dat 'Gewaarschuwd Vitesse Lazio toch laat ontsnappen'. Volgens de krant bediende Vitesse-trainer Henk Fraser zich van nederigheid en liet hij zijn ploeg speelde naar de bescheiden mogelijkheden. 'Dat bleek net niet genoeg.'

Bij vlagen goed voetbal

VI vindt dat Vitesse zichzelf tekort deed. 'De Arnhemmers speelden bij vlagen goed voetbal, maar kregen de rekening gepresenteerd voor het zwakke optreden achterin tegen de kille afmakers uit Rome.'