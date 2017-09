Kruip een nachtje in de huid van een hond of een kat

KLARENBEEK - Altijd al eens willen weten hoe het is om in een dierenasiel te verblijven? De Kuipershoek in Klarenbeek laat het u ervaren.

In de nacht van 14 op 15 oktober kunnen geïnteresseerden terecht in de hondenkennel en in de kittenkamer. In de hondenkennel wordt een ruimte vrijgehouden voor mensen die komen overnachten. Er zijn dan geen honden.

In de kittenkamer wordt er wel echt tussen de kittens geslapen. De katjes zitten in hokjes. 'Uiteraard is de afdeling van tevoren schoongemaakt, maar omdat de kittens wel hun behoefte op de bak doen, zult u misschien wel een kattenluchtje kunnen verwachten', zegt het asiel.

Neem een luchtbed mee

Geïnteresseerden moeten zelf een luchtbed, een kussen en toiletspullen meenemen. Ze krijgen onder meer een rondleiding en kunnen de verzorgers helpen bij het voeren. Ook wordt er een ontbijt geregeld.

Bieden kan van 4 tot 9 oktober op de Facebookpagina van het asiel en op 7 oktober tijdens de open dag. De opbrengst komt ten goede aan de dieren in het asiel.