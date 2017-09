De Popronde is weer begonnen

De Staat uit Nijmegen tijdens een Popronde-optreden in 2008. Foto: Wikipedia

NIJMEGEN - In Museum Het Valkhof in Nijmegen is donderdag de Popronde van dit seizoen van start gegaan.

Het reizende muziekfestival is het komende najaar in 41 plaatsen met gedurende tien weken meer dan 100 gratis optredens door bands en artiesten in tal van genres. Deze vrijdagavond is de Popronde in Apeldoorn. De optredens beginnen om 20.00 uur. Andere Gelderse plaatsen waar het festival komt zijn: Wageningen, Harderwijk, Arnhem en Zutphen. Zie ook: Wie, wat en waar vanavond in Apeldoorn Reageren op dit bericht? Mail de redactie.