Fraser: 'Lazio dwingt dit af'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser baalde na afloop van Vitesse-Lazio behoorlijk. Hij zag zijn ploeg goed voetballen tegen Lazio, maar toch met lege handen staan. 'Ik ben er ziek van'.

'En als je ziek bent van een wedstrijd Vitesse-Lazio betekent dat je er wel echt een wedstrijd van hebt gemaakt. Op dit moment kan ik er nog niet van genieten, maar misschien na zondag wel.'

Het verschil zat hem in de wissels bij beide ploegen vandaag, volgens Fraser. 'Ze brachten jongens als Immobile. Ze moesten wel. Maar als zij wisselen, worden ze er behoorlijk sterker op. Dat is wel het verschil. Ik kan de jongens verder wel wat kwalijk nemen, maar dat doe ik niet. Want je speelt niet tegen zomaar een ploegje. Lazio dwingt dit ook af.'

'Gun Maikel dit niet'

Lazio dwong ook fouten af, bijvoorbeeld bij Maikel van der Werff. Hij was ook bij twee van de drie tegengoals betrokken. 'Maar hij moest de eerste helft heel hard werken. Het is zonde dat dit hem overkomt, dat gun ik Maikel niet. Maar we moeten bij de 2-1 ook de 3-1 maken, dan hadden we gestunt. Maar we hebben laten zien dat we geen ontzag hebben, nu moeten we de volgende stap maken.