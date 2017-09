Pasveer: 'Deze wedstrijd biedt wel perspectief'

ARNHEM - Vitesse-doelman Remko Pasveer had een zure avond. Lazio Roma werd amper gevaarlijk voor de goal, maar toch moest hij drie tegentreffers incasseren.

'We geven de goals veel te makkelijk weg. We hoeven achterin weinig te doen, maar je verliest wel. Dat zijn de wetten van het Europese voetbal. Als ze de kans krijgen, zit ie er meteen in. We hebben onszelf tekort gedaan.'

'Extra zuur'

Toch is Pasveer ook positief over zijn ploeg. 'We hebben er een echte wedstrijd van gemaakt, druk proberen te zetten en we stonden heel goed. Maar dan is het extra zuur dat je met lege handen staat.' De keeper had daar zelf ook aandeel in, want bij de 1-1 trapte hij een bal wat knullig weg. Daardoor kon Roma scoren. 'Ja, ik trap hem knullig weg. Maar hij stuitert net op. Dat was lastig.'

De doelman ziet ondanks de nederlaag toch perspectief in Europa. 'We weten wat we kunnen en we zijn veerkrachtig. Er zit kwaliteit in deze ploeg en dat brengt perspectief.'