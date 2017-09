Alexander Büttner: wij zijn niet zomaar een tegenstander

ARNHEM - Alexander Büttner baalde flink na de onnodige nederlaag van Vitesse tegen Lazio Roma. Zijn ploeg kreeg een lesje in effectiviteit.

De Doetinchemmer gaf net als zijn teamgenoten alles in de boeiende confrontatie, maar stond uiteindelijk dus toch met lege handen (2-3). "Dit is gewoon zuur, want er zat echt meer in. We hebben hard gewerkt en hebben wel laten zien dat we niet zomaar een tegenstander zijn."

Büttner toonde zich realistisch. "We wisten dat het vooraf moeilijk zou worden in deze poule en tegen Nice zal het weer een pittig potje worden. De Europa Leaugue leeft sowieso hier, bij de supporters en zeker ook bij ons."