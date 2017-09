Apeldoorn blijft zich verzetten tegen vliegroutes Lelystad

APELDOORN - De Apeldoornse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een motie om zich te verzetten tegen de voorgestelde vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. Hiermee wordt het college ondersteunt door de lobby in Den Haag, waar uiteindelijk het besluit over de vliegroutes genomen zal worden.

Ook de door de staatssecretaris dinsdag voorgestelde alternatieve routes, onder meer om een route te verleggen naar de oostkant van Apeldoorn en de genoemde vlieghoogte van 2700 meter zullen volgens de verschillende Apeldoornse politieke partijen geen adequate oplossing zijn. Een aantal partijen vreest zelfs dat hierdoor de overlast nog groter zal worden voor inwoners en natuur.

Vliegveld Teuge

De Apeldoornse politieke partijen zijn het overigens niet eens over de toekomst van vliegveld Teuge. Die is onzeker geworden omdat door de lage vliegroutes parachutisten niet meer kunnen springen vanaf het vliegveld. GroenLinks en de Partij voor de Dieren wilde vliegveld Teuge al eerder weg hebben. De gemeente Apeldoorn is groot aandeelhouder van het nabij gelegen vliegveld.

Lelystad

De opening van vliegveld Lelystad met internationale vluchten staat gepland in 2019 om Schiphol te ontzien. Tot 2023 gaat het om 10.000 vliegbewegingen per jaar. Daarna zal dat aantal mogelijk stijgen naar 45.000 in 2043.

De Apeldoornse raad heeft het college ook verzocht de motie naar de gemeenten Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst te sturen.

