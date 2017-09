Moedig Vitesse nipt onderuit tegen effectief Lazio Roma

Vitesse kwam in de bijna uitverkochte Gelredome tweemaal op voorsprong en richtte zich knap op na de gelijkmaker van Parolo kort na rust. Tim Matavz en Bryan Linssen maakten de Arnhemse treffers. Twee maal was de assist van de behendige Milot Rashica. Eerst legde de Kosovaar de bal haarscherp neer bij de tweede paal voor de inkomende Matavz (1-0). Na rust vond de snelle Rashica de vrijstaande Bryan Linssen die Vitesse naar 2-1 schoot. Het publiek reageerde euforisch. De thuisploeg speelde goed maar verzuimde door te drukken en Lazio in die fase meer pijn te doen.

Enorme deceptie

Vitesse kreeg fraaie kansen om de 3-1 (Bruns en Matavz) te maken, maar het was Lazio dat opnieuw toesloeg na een fout van Van der Werff. Uitblinker Immobile, die inviel na rust, en een schuiver van Murgia (fout Kashia) zorgden voor de ommekeer en zorgden zo voor een enorme deceptie bij Vitesse. In het laatste kwartier vloeiden de krachten zichtbaar weg bij Vitesse. Alleen Castaignos was nog dichtbij een goal.

Vitesse speelde voor een zo goed als uitverkocht stadion.