'Harderwijkse wethouder wordt voorzitter VVD'

HARDERWIJK - De 43-jarige Christianne van der Wal wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VVD. Dat meldt RTL Nieuws. Ze volgt daarmee Henry Keizer op, die in mei vertrok omdat zijn integriteit ter discussie was gesteld.

Van der Wal zit sinds anderhalf jaar in het hoofdbestuur van de VVD. Zij is wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid in Harderwijk en is bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker.

Beide functies gaat zij combineren aangezien de voorzittersfunctie een vrijwilligersbaan is.