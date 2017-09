Guus Hiddink ziet terugkeer naar Zuid-Korea zitten

VARSSEVELD - Voetbalicoon Guus Hiddink staat open voor een terugkeer bij de voetbalbond van Zuid-Korea. De Achterhoeker was vijftien jaar geleden bondscoach van het land en haalde toen de vierde plaats op het WK. 'Het is mijn tweede vaderland. Mijn liefde voor Korea is groot en ook van Korea naar mij toe. Ik ben beschikbaar om het voetbal te helpen waar dat maar kan.'

'Als ik van dienst kan zijn, als de Koreaanse bond dat wil, dan kan dat. Maar niet als technisch directeur of bondscoach', zegt Hiddink over een eventuele terugkeer tegen de NOS. 'Het is meer als adviseur om te kijken wat ik kan doen om het voetbal te verbeteren. Niet meer, niet minder.'

Zuid-Korea is al zeker van een plek op het WK van 2018. Shin Tae-yong is momenteel de bondscoach van Zuid-Korea. Het is niet bekend of hij behoefte heeft aan de hulp van de Achterhoeker.