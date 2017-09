Veel kritiek op leerlingenvervoer: 'Dit moet volgend jaar beter'

APELDOORN - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar PlusOV. 'Zoals het vervoer dit jaar gaat, mag het volgend jaar niet meer gaan.' Dat zei wethouder Kruithof donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Apeldoorn.

PlusOV verzorgt sinds dit schooljaar onder meer het leerlingenvervoer voor de gemeenten van de Stedendriehoek, Hattem en Heerde. Het regent sindsdien klachten.

De gemeente Apeldoorn heeft afgelopen week een telefonische enquête gehouden onder ouders waarvan kinderen gebruik maken van PlusOV. 'We hebben nu zo'n 50 telefoontjes gepleegd. Bij zeker een derde gaat het vervoer nu niet goed. Dat vinden wij bijzonder zorgelijk', aldus Kruithof.

Naast het leerlingenvervoer gaat er nog meer mis bij het vervoer van ouderen en andere hulpbehoevenden. Mensen worden niet opgehaald of ritten zijn ernstig vertraagd. Kruithof: 'We willen weten wat er nu kwalitatief en kwantitatief niet goed gaat binnen deze organisatie. Volgend jaar mogen we niet weer in zo'n situatie zitten. Kwetsbare mensen moeten op de goede momenten op de juiste plek komen.'

Haast

Volgende week donderdag zullen de negen gemeenten, die een contract hebben met PlusOV, bepalen welk bureau het onafhankelijke onderzoek gaat doen naar het bedrijf. 'Daar zit haast bij. Eind oktober, uiterlijk begin november willen we meer duidelijk hebben over wat er misgaat bij het bedrijf', vult wethouder Paul Blokhuis aan.

Zolang er problemen zijn met PlusOv mogen ouders zelf op kosten van de gemeente Apeldoorn een andere taxi regelen. Ook als ouders ervoor kiezen om kinderen zelf naar school te brengen mogen ze kilometers declareren.

PlusOv heeft inmiddels een extern callcenter ingehuurd, maar dat heeft op dit moment nog niet het gewenste effect.