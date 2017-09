Oud en nieuw in september?

NIJKERK - Het is nog lang geen oudejaarsavond, maar in Nijkerk stromen de meldingen van vuurwerkoverlast al binnen. Dat laat de politie donderdagavond weten.

Wijkagent Mirjam van Riessen zegt de komende tijd extra te gaan controleren op jongeren die vuurwerk afsteken de Nijkerkse wijk Colaer. 'Er zijn kennelijk jongeren die zich in de maand vergissen', schrijft ze op Facebook.

Inwoners van Nijkerk klagen onder het bericht dat er op meer plekken in Nijkerk regelmatig vuurwerk wordt afgestoken. 'Ik woon in het centrum en in het weekend is het vaak raak. Ik heb een hond en die is als de dood voor vuurwerk', schrijft iemand anders.