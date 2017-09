'Het is een inktzwarte dag voor liefhebbers van theater'

Foto: Google Streetview

HARDERWIJK - Het is al jaren een heet hangijzer in de Harderwijkse politiek. En vanavond is de knoop definitief doorgehakt. Het theatergebouw aan de Stationslaan blijft open, maar aan de huidige programmering komt een einde. Bestuursvoorzitter Jan van Walsem spreekt van een 'inktzwarte dag voor de liefhebbers van het theater'.

'54 jaar heeft het theater aan alle eisen voldaan. We hebben een programmering voor een brede doelgroep en zijn een van de goedkoopste theaters van Nederland. Na 15 jaar treuzelen in de Harderwijkse gemeentepolitiek valt nu het doek', aldus Van Walsem. De 450.000 euro aan subsidie voor podiumkunsten wordt toegekend aan de Stad als Podium (SaP-connectie). Dat is een samenwerking tussen culturele instellingen zoals musea en muziekschool. Ze kunnen voor dat geld een jaarronde programmering maken op verschillende plekken in de stad, waaronder het huidige theater. De oppositie zegt ongelukkig te zijn met de uitkomst. Graddy Sondern (PvdA) 'Het vertrouwen in bestuur en politiek daalt, deze oplossing is niet in het belang van de inwoners.'

