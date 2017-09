Slachtoffer overval: 'Er zat tape voor mijn mond, ik kon niet ademen'

'Er stonden ineens twee jongens in mijn tuin. Ze hielden mij in de houdgreep en ik werd in elkaar getimmerd', vertelt Boxman. Vervolgens werd hij mee naar binnen gesleurd. De overvallers eisten geld en tapeten Boxman vast. 'Er zat tape om mijn mond, ogen en handen. Ik kon bijna geen adem meer halen. Dat was dramatisch, je weet niet wat je overkomt.' Vervolgens werd hij op bed gegooid en begonnen de jongens weer te slaan en te schoppen.

'Uiteindelijk heb ik mij dood gehouden', zegt Boxman. Hij bloedde zo, dat het niet veel had gescheeld of hij was echt dood geweest. De verdachten zeggen spijt te hebben en schuiven de schuld bij elkaar in de schoenen.

'Kleinzoon durft niet meer te komen'

De daad heeft ook emotionele gevolgen voor familieleden. Zo durft zijn kleinzoon niet meer op bezoek te komen. 'Ik heb liever 's avonds geen mensen meer over de vloer. Je bent eigenlijk gevangene in je eigen huis. Je gaat even een sigaretje roken en dan slaan ze je bijna dood', besluit Boxman.

Tegen twee verdachten uit Bergen op Zoom is donderdag zes jaar cel geëist voor de overval. De rechter doet op 28 september uitspraak in de zaak.

