Golftoernooi kan ondernemers 1,5 miljoen euro opleveren

Onder meer hotels, restaurants en campings deden goede zaken. 'Door slimme promotie kan de spin-off dit jaar nog groter zijn', zegt onderzoeker sporteconomie Martijn Kamper van de HAN.

De gemeente Lingewaal heeft besloten om dit jaar samen op te trekken met Leerdam en de partners uit de toekomstige gemeente West Betuwe. Op het evenemententerrein hebben de gemeenten gezamenlijk een promotiestand ingericht om de streek bij de bezoekers onder de aandacht te brengen.

Uit een enquête die vorig jaar onder de bezoekers werd gehouden, zei een derde van de ondervraagden van plan te zijn om de streek nog eens te bezoeken.

1,5 miljoen moet kunnen

Onderzoekers van de HAN denken dat in alle gemeenten samen 1,5 miljoen euro aan de Dutch KLM open verdiend moet kunnen worden. Ook in 2018 wordt het prestigieuze golftoernooi in Spijk gehouden.

De eerste dag van het toernooi viel door het slechte weer overigens grotendeels in het water. Halverwege de middag werd de wedstrijd stilgelegd omdat fairways onbespeelbaar waren geworden. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.