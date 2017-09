Kunstwerk van billen, borsten en penissen gestolen

Het beruchte Boomsieraad. Foto: ANP

APELDOORN - Uit het Sprengenpark in Apeldoorn is een kunstwerk verdwenen. Het 'Boomsieraad', dat bestaat roestvrijstalen borsten, billen en penissen, hangt sinds vorige week niet meer in het park. Volgens de Volkskrant is het spraakmakende kunstwerk gestolen.

De diefstal werd volgens de krant door een ambtenaar ontdekt. De kabel waaraan het kunstwerk in een boom hing was doorgeslepen. De gemeente zou aangifte hebben gedaan bij de politie. Maria Roosen maakte het kunstwerk in 2008 voor de gemeente. Die betaalde er zo'n 45 duizend euro voor. Dat staat in schril contrast met de paar honderd euro die de dief voor het zestig kilo zware net vol billen, borsten en penissen zal vangen. Ophef Het ontwerp voor het Boomsieraad zorgde destijds voor veel commotie in de gemeente. Volgens SGP en ChristenUnie vonden sommige Apeldoorners het kunstwerk aanstootgevend. Burgemeester en wethouders vonden dat overdreven. De kunstenares zelf zei dat vruchtbaarheid in al haar werk centraal staat. Ze werd zelfs beroemd met haar beelden van edele delen en vertegenwoordigde Nederland er in 1995 mee op de Biënnale in Venetië. Bouwien ten Bokum, beleidsadviseur cultuur bij de gemeente, zegt tegen de Volkskrant dat ze niet denkt dat het kunstwerk om religieuze redenen is gestolen. 'Het hangt er al bijna tien jaar, we hebben er nooit meer iemand over gehoord.' Nieuwe opdracht Verantwoordelijk wethouder Detlef Cziesso zou een nieuwe opdracht aan de kunstenares willen geven. Maar dat moet nog in het college worden besproken. Het kunstwerk is verzekerd, maar wel met een eigen risico van 35 procent.