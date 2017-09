'Hallo ik ben René, wie ben jij?' Aan het begin van de herdenking schudde de burgemeester enthousiast de handen van de vele leerlingen. Ook vroegen de leerlingen meteen de burgemeester het hemd van het lijf. Ze stelde vragen als: 'hoe oud bent u?' en 'is dit u eerste taak als burgemeester?'

De herdenking donderdagochtend is een traditie waarbij ieder jaar een andere basisschool in de gemeente Ede het Airborne monument adopteert. Deze keer nam CNS-basisschool Koningin Beatrix de taak over van CNS-basisschool De Brugge.

'Het is goed om bij onze vrijheid stil te staan'

In zijn speech benadrukte burgemeester Verhulst het belang van herdenken. 'Dit monument herdenkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden parachutisten hier sprongen voor onze vrijheid. Nu nog steeds is er oorlog in de wereld en het is goed om bij onze vrijheid stil te staan.'

De tekst gaat verder onder de video.

Burgemeester Verhulst: 'Voor mij is dit jaar alles nog nieuw, maar als mens weet je natuurlijk wel wat hier gebeurd is. Maar nu sta je er als burgemeester van Ede op de plek zelf waar gesprongen is. Daar stond ik vanmorgen wel even bij stil toen ik hier naar toe ging.'

Na afloop waren de leerlingen enthousiast over het optreden van hun nieuwe burgervader. 'Hij deed het erg goed', zegt Mees uit groep 7 van de Koningin Beatrix-school. 'En hij was ook erg aardig,' vult zijn klasgenoot Noah aan.