Hitlerplaquette wordt één dag tentoongesteld

GROESBEEK - Het Omroep Gelderland-programma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' presenteert zich zondag 17 september tijdens het Bevrijdingsfestival in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Daarbij zal de Hitlerplaquette die begin deze maand in het Omroep Gelderland-programma Schatgraven opdook - alleen deze dag - worden tentoongesteld.

Eigenaar Chris van Horssen uit Nijmegen had het stuk overgenomen van een vriendin die het weer geërfd heeft van haar man. Van Horssen had tegen die vriendin gezegd dat ze ermee naar Schatgraven moest gaan, maar ze geneerde zich voor het ding. Dus nam hij het mee. Het is nog een mysterie waar de plaquette precies vandaan komt.



Mocht u nog bijzondere voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog hebben, kom dan aanstaande zondag langs. Een deskundig panel van het museum gaat de voorwerpen inhoudelijk beoordelen. De redactie van het programma is daarbij ook aanwezig om uw WOII-verhalen te horen en bijzondere voorwerpen zoals dagboeken te bekijken.



Komt u met een voorwerp of dagboek dan is de entree gratis (voor 1 persoon).



Voor meer informatie over alle activiteiten van het Bevrijdingsfestival zie link: http://bit.ly/2vW2eVS