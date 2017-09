Vitesse neemt het op tegen Lazio Roma, volg het ook via Radio Gelderland

ARNHEM - Vitesse opent vanavond in de Europa League thuis tegen Lazio Roma. Zit er meteen een stunt in tegen de Italianen? Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

Het duel is rechtstreeks te volgen via Radio Gelderland, met vanaf 19.00 ook al een uitgebreide voorbeschouwing.

19.49 Remco Pasveer, klaar voor zijn eerste Europese wedstrijd namens Vitesse.

19.41 De spelers van Lazio verkennen het veld.

19.35 Het dak is vanavond open en dat betekent dat het frisjes is in GelreDome.

19.24 De huis-DJ van Vitesse Walter Witlov kiest voor een sportmaaltijd zo vlak voor de wedstrijd.

19.15 Generale repetitie voor het ritueel van vlak voor de wedstrijd.

19.12 De bussen voor de Italiaanse fans.

19.11 Nu al te horen op Radio Gelderland:

19.10 Een speciale boog bij de entree op het veld voor de spelers.

19.05 Lazio was ooit een Europese topclub. In 1998 speelde de club de UEFA-cup finale tegen Inter, maar die werd met 3-0 verloren. Een jaar later veroverden de Romeinen de Europacup 2 ten koste van Real Mallorca. En in 2000 werd Lazio zelfs landskampioen.

19.02 Algemeen directeur Joost de Wit (links) van Vitesse meldt zich al even op de tribune.

18.56 Het laatste doelpunt van Vitesse in Europa werd gemaakt door Jan-Arie van der Heijden. Hij scoorde tegen Petrolul Ploiesti in 2013, maar de Roemenen maakten er twee in Arnhem en dat betekende uitschakeling voor Vitesse.

18.53 De bussen staan al klaar om de supporters van Lazio naar GelreDome te vervoeren.

18.51 Vitesse speelde al eens tegen Lazio Roma. Eind 1993 waren de Italianen de tegenstander in een benefietwedstrijd voor oud-speler René Eijer. Het werd 3-1. Aan Arnhemse zijde deed Dennis Bergkamp mee als gastspeler. Bij Lazio toen onder meer Paul Gascoigne en Aron Winter.

18.49 De politie is ook al in het stadion aanwezig.

18.47 De fanzone van Lazio in de stad is door het slechte weer nogal leeg.

18.44 Nu nog leeg, maar straks vol en sfeervol: de Zuid-tribune in GelreDome.

18.40 Het is niet de bedoeling dat iemand het gras betreedt.

18.36 De perskamer heeft een internationale allure gekregen.

18.34 Het regent flink bij Gelredome en het is dus ook nog heel rustig.

18.30 Vitesse speelt waarschijnlijk met de volgende elf in een 5-3-2 systeem:

Pasveer; Dabo, Kashia, van der Werff, Miazga, Büttner; Bruns, Linssen, Foor; Rashica, Matavz.

18.25 Voormalig Vitesse-trainer Aad de Mos neemt de Europa League niet helemaal serieus, zo blijkt uit zijn tweet.

18.22 In de stad is het geen weer voor een echt voetbalfeest. Zelfs de politie schuilt op de Korenmarkt, maar maakt daarbij wel een Italiaanse keuze.