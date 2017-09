LIVEBLOG: Vitesse incasseert de 2-2 tegen Lazio

ARNHEM - Vitesse opent vanavond in de Europa League thuis tegen Lazio Roma. Zit er meteen een stunt in tegen de Italianen? Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

Het duel is rechtstreeks te volgen via Radio Gelderland. Luister hier live mee.

TUSSENSTAND: 2-2

67. Maar uit het niets wordt het weer 2-2, Pasveer staat erbij als een standbeeld bij een leep balletje van Immobile.

66. Vitesse domineert het duel weer volledig.

65. Lazio brengt na Milinkovic-Savic nu ook Lulic in, dat zijn normaliter basisspelers.

64. Verrassende assist met de hak van de veelal ongrijpbare Rashica, Thomas Bruns schiet vervolgens net naast.

63. Geweldige actie en knap schot van Matavz, Strakosha kan net redden.

58. Daar is de 2-1 van Vitesse via Bryan Linssen na goed werk van Milot Rashica.

57. Het ding in zijn hand lijkt om kaarsen aan te steken, maar om aan te geven of de bal al dan niet over de lijn is.

55. Vitesse is toch even aangeslagen na de 1-1. Lazio is na rust een andere ploeg, mede door de impulsen van Immobile.

51. Marco Parolo zorgt voor de gelijkmaker na ongelooflijk geknoei achterin bij Vitesse. Onder meer Remco Pasveer schiet een bal helemaal verkeerd weg.

48. Ciro Immobile, de sterspeler van Lazio, is ingevallen en de topscorer zorgt direct voor gevaar.

46. De tweede helft begint. De vraag is of Lazio nu wel in de wedstrijd komt en of Vitesse er misschien nog eentje bij kan maken.

45. Vitesse gaat de rust in met een 1-0 voorsprong en dat is zeker niet onverdiend.

44. Tim Matavz is voorlopig de man van de wedstrijd.

40. Alexander Büttner komt veelvuldig op over links.

38. Lazio is nu wel op de helft van Vitesse te vinden, maar zonder enige overtuiging.

33. En daar is de 1-0 en weer is het Tim Matavz die scoort.

31. En dan pakt Vitesse het initiatief weer over.

27. Maikel van der Werff zakt toch vaak terug naar zijn vertrouwde positie centraal achterin.

25. Lazio dringt nu even wat meer aan.

23. Trainer Henk Fraser heeft enorm veel Europese ervaring vanuit zijn tijd als speler bij Feyenoord. Hij haalde tweemaal de halve finales.

20. Guram Kashia (nummer 37) heeft bijna succes met een kopbal.

18. Hij loopt 1 op 1 in de competitie en nu loert Tim Matavz op zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de Europa League.

14. De eerste Arnhemse hoekschop wordt weggewerkt.

13. Vitesse speelt de bal aardig rond, maar komt nog niet in de buurt van het Romeinse doel.

11. Maikel van der Werff op zijn nieuwe positie als verdedigende middenvelder.

7. De eerste grote kans is voor Lazio, maar Caicedo profiteert niet als Pasveer en Kashia niet scherp zijn.

6. Er staan nog steeds fans buiten.

5. De Arnhemmers zijn veel feller in de beginfase.

2e minuut: Bryan Linssen verschijnt voor doelman Srakosha, maar komt net niet bij de bal.

21.05 De aftrap en de wedstrijd is begonnen!

21.03 Even op de foto.

21.02 De ploegen staan klaar.

20.58 De fans op de Theo Bos-tribune hebben er zin in.

20.56 Adelaar Hertog is klaar met zijn rondje GelreDome.

20.52 De spelers gaan het veld af, door de speciale boog.

20.50 Groepsgesprek bij Vitesse, nog een kwartier voor de aftrap.

20.45 Vlaggen op de Theo Bos-tribune.

20.43 Navarone Foor maakt vanavond zijn Europese debuut.

20.40 Hij dacht dat hij niet zou spelen, maar Stefan de Vrij (broeknummer 3) staat wel degelijk in de basis bij Lazio.

20.36 Maikel van der Werff krijgt een sleutelrol in deze wedstrijd. Normaal centrale verdediger, maar nu waarschijnlijk defensieve middenvelder.

20.28 En nu ook de spelers van de Nederlandse bekerwinnaar.

20.24 De doelmannen van Vitesse zijn ook al bezig, Remco Pasveer en zijn eventuele vervanger Jeroen Houwen.

20.22 De andere spelers van Lazio Roma zijn ook begonnen aan de warming-up.

20.20 De Theo Bos-tribune is al aardig gevuld.

20.18 De Albanese doelman Strakosha van Lazio is al bezig met de warming-up.

20.17 De fanzone in de stad is inmiddels helemaal leeg.

20.15 Volgens de officiële opstelling gaat Vitesse 4-3-3 spelen. Maikel van der Werff is dan de defensieve middenvelder, de vervanger van Thulani Serero.

20.13 Spektakel in het centrum.

20.11 De Wit zegt onder meer dat de B-keus van Lazio ook nog heel wat supertalenten heeft.

20.07 Algemeen directeur Joost de Wit voor de microfoon van Omroep Gelderland.

20.04 De laatste keer dat Vitesse ver door kwam in Europa was in 2002. Rapid Boekarest en Werder Bremen werden uitgeschakeld, waarna Liverpool te sterk was. Het werd tweemaal een 1-0 nederlaag, beide keren scoorde Michael Owen.

20.02 Lazio is dus lang niet op volle sterkte. Topscorer Ciro Immobile krijgt rust net als doelman en international Marchetti. En vedetten als de Portugees Nani en de Braziliaan Anderson zijn geblesseerd. Stefan de Vrij, de Nederlandse international, staat wel in de basis.

20.00 Deze fans zijn er al helemaal klaar voor.

19.56 Vitesse trof twee keer eerder een Italiaanse opponent. En in Arnhem werd nooit verloren. In 1994 werd Parma, toen een Europese topclub, met 1-0 verslagen. En Inter was in 2000 de tegenstander. Het werd 1-1. In beide gevallen werd Vitesse wel uitgeschakeld.

19.52 De bussen met Romeinen gaan op weg naar het stadion.

19.49 Remco Pasveer, klaar voor zijn eerste Europese wedstrijd namens Vitesse.

19.41 De spelers van Lazio verkennen het veld.

19.35 Het dak is vanavond open en dat betekent dat het frisjes is in GelreDome.

19.24 De huis-DJ van Vitesse Walter Witlov kiest voor een sportmaaltijd zo vlak voor de wedstrijd.

19.15 Generale repetitie voor het ritueel van vlak voor de wedstrijd.

19.12 De bussen voor de Italiaanse fans.

19.11 Nu al te horen op Radio Gelderland:

19.10 Een speciale boog bij de entree op het veld voor de spelers.

19.05 Lazio was ooit een Europese topclub. In 1998 speelde de club de UEFA-cup finale tegen Inter, maar die werd met 3-0 verloren. Een jaar later veroverden de Romeinen de Europacup 2 ten koste van Real Mallorca. En in 2000 werd Lazio zelfs landskampioen.

19.02 Algemeen directeur Joost de Wit (links) van Vitesse meldt zich al even op de tribune.

18.56 Het laatste doelpunt van Vitesse in Europa werd gemaakt door Jan-Arie van der Heijden. Hij scoorde tegen Petrolul Ploiesti in 2013, maar de Roemenen maakten er twee in Arnhem en dat betekende uitschakeling voor Vitesse.

18.53 De bussen staan al klaar om de supporters van Lazio naar GelreDome te vervoeren.

18.51 Vitesse speelde al eens tegen Lazio Roma. Eind 1993 waren de Italianen de tegenstander in een benefietwedstrijd voor oud-speler René Eijer. Het werd 3-1. Aan Arnhemse zijde deed Dennis Bergkamp mee als gastspeler. Bij Lazio toen onder meer Paul Gascoigne en Aron Winter.

18.49 De politie is ook al in het stadion aanwezig.

18.47 De fanzone van Lazio in de stad is door het slechte weer nogal leeg.

18.44 Nu nog leeg, maar straks vol en sfeervol: de Zuid-tribune in GelreDome.

18.40 Het is niet de bedoeling dat iemand het gras betreedt.

18.36 De perskamer heeft een internationale allure gekregen.

18.34 Het regent flink bij Gelredome en het is dus ook nog heel rustig.

18.30 Vitesse speelt waarschijnlijk met de volgende elf in een 5-3-2 systeem:

Pasveer; Dabo, Kashia, van der Werff, Miazga, Büttner; Bruns, Linssen, Foor; Rashica, Matavz.

18.25 Voormalig Vitesse-trainer Aad de Mos neemt de Europa League niet helemaal serieus, zo blijkt uit zijn tweet.

18.22 In de stad is het geen weer voor een echt voetbalfeest. Zelfs de politie schuilt op de Korenmarkt, maar maakt daarbij wel een Italiaanse keuze.