Basisplek lonkt voor Sjoerd Ars in belangrijk duel De Graafschap

'We zijn deze week bezig geweest met het simpel afmaken van de kansen', zegt trainer Henk de Jong, die zijn ploeg tegen MVV Maastricht de nodige kansen zag missen. Met de beloften van FC Utrecht treffen de Superboeren volgens de Friese oefenmeester wederom een lastige tegenstander.

'Jong-teams kunnen vrij onbevangen spelen en hebben een andere druk dan wij hebben. Er liggen mogelijkheden, met onze ploeg moeten we daar tot kansen kunnen komen.'

Ondanks de achterstand op de bovenste ploegen in de Jupiler League reizen de Superboeren zonder druk naar Spakenburg. 'We staan er nog prima voor als we gewoon punten pakken', vindt middenvelder Tim Receveur, die terug is van zijn schorsing en de voorkeur krijgt boven Robert Klaasen.

'Ik denk dat de drie punten nu belangrijker zijn dan goed voetbal, omdat we nu toch een aantal punten gemist hebben.'De Jong probeert druk bij zijn spelers te voorkomen: 'Dan schieten ze nooit een bal binnen.'

Sjoerd Ars

Niet alleen het middenveld van de Doetinchemmers zal er anders uit zien, ook voorin voert De Jong wijzigingen door. Zo zal Sjoerd Ars na een aantal invalbeurten zijn basisdebuut maken. 'We hebben met hem een goed traject gehad', legt de trainer de keuze voor Ars uit.

'Sjoerd is een ervaren jongen, doelpunten maken verleer je niet.' Ars vormt samen met Anthony van den Hurk het aanvallersduo, Daryl van Mieghem start daarom als aanvallende middenvelder bij De Graafschap.



Opstelling De Graafschap: Bednarek; Tutuarima, S. Nieuwpoort, Van Diermen, L. Nieuwpoort, Driver; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk, Ars.