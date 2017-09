Mountainbikeroutes flink op de schop

GROESBEEK - De mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen worden stevig onder handen genomen. Ze worden uitdagender en beter van kwaliteit. Zo moet straks het grootste aaneengesloten netwerk van mountainbike routes in Nederland ontstaan.

Het plan voor de aanpak van de mountainbikeroutes komt van vier verenigingen uit het Rijk van Nijmegen, waaronder de Nijmeegse MTB-vereniging Licht Verzet. Alex Peters van die vereniging fietst graag in de bossen rondom Groesbeek. 'Het mooie van Groesbeek is het prachtige hoogteverschil.'

Peters wijst ook op de brede paden waar de mountainbiker eigenlijk een beetje van gruwt. 'De mountainbikeroutes in deze omgeving zijn ooit aangelegd als paden waar de natuurbeheerders met hun voertuigen overheen kunnen rijden. Later hebben ze er pas de functie van mountainbike route bij gekregen. In de ogen van Peters en zijn mountainbike vrienden zijn de paden dan ook 'een beetje saai.'

De huidige mountainbiker komt wat dat betreft beter aan zijn trekken bij de Utrechtse Heuvelrug waar zogenoemde 'single track' paden liggen. Smalle paden met veel hoogteverschil, die veel slingeren. In de bossen rondom Groesbeek zoekt de mountainbiker tegenwoordig veelal zelf zijn uitdaging door eigen routes te kiezen. En dat is niet de bedoeling.

'Die M staat niet voor modder!'

Een andere reden om van de de route af te wijken is om de vele modderplassen te ontwijken. Alex Peters: 'Soms zegt die boswachter: waarom ga je niet door het water heen. Ja, mountainbiken: die M staat niet voor modder. Maar staat voor de mountain, de berg.' De paden moeten dus niet uitdagender, maar ook van betere kwaliteit worden gemaakt.

MTB Licht Verzet heeft samen met de andere verenigingen een plan opgesteld en ingediend bij de diverse betrokkenen. En met succes! De provincies Gelderland, Limburg en de gemeentes Mook& Middelaar, Nijmegen, Heumen en Berg en Dal steken samen maar liefst 120.000 euro in het project. Toerisme wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal legt uit waarom. 'Voor ons is het belangrijk dat er veel mensen op af komen. Dat ze gebruik maken van alle andere mogelijkheden die onze gemeente en de regio te bieden heeft. Denk aan de horeca, misschien zelfs overnachtingen.'

De vrijwilligers van de verenigingen gaan zelf de routes aanleggen en onderhouden.