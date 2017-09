Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

Fruitcorso in Tiel

ARNHEM - Het is weer weekend, dus er is in de hele provincie weer van alles te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet.

3 Oever festival Voor de tweede keer wordt De Gelderse Poort omgetoverd voor het decor van het 3 Oever festival. Drie dagen lang muziek, theater, verhalen, dans en exposities in één van de mooiste landschappen van Nederland. Ruim 250 artiesten en meer dan 30 beeldend kunstenaars nemen het publiek mee op een culturele ontdekkingstocht over meer dan 60 locaties op en rond 3 oevers. Appels en peren in Tiel En in Tiel draait het dit weekend weer allemaal om fruit. Daar wordt zaterdagmiddag voor de 52e keer het Fruitcorso gehouden. Appels, peren, druiven, noten, zaden en nog veel meer is er verwerkt op de corsowagens. Zaterdagmiddag trekt de stoet langs het historische centrum van Tiel en het oude stadsplantsoen Kalverbos. Wandeling in Doesburg Zaterdag kun je meewandelen met een speciale excursie langs de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Tijdens de twee uur durende wandeling is aandacht voor de vestingbouw en de natuuraspecten. Tip: trek stevige schoenen of laarzen aan. Herfstfair Cannenburgh Wil je al helemaal in de herfstsferen komen? Dan kun je het beste naar Vaassen. Zaterdag en zondag wordt bij Kasteel de Cannenburgh de Herfstfair gehouden. Er zijn allemaal kraampjes met streekproducten, tuinplanten en herfstdecoraties. Maar ook brocante, outdoorkleding en laarzen, serviezen, muziek, wijnproeverijen. Ook kun je op de terrasjes in het kasteelpark te genieten van ambachtelijke lekkernijen en gezellige muziek. Stadstriatlon Dit weekend kun je ook weer iets actiefs doen. In Zutphen is zondag een echte stadstriatlon. Zwemmen in de Vispoortgracht, fietsen langs de IJssel en lopen door het historische centrum. Het evenement wordt samen georganiseerd met de Nederlandse Triatlon Bond. Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland.