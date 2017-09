Eis: 4 jaar cel voor snijwond van 21 centimeter

De rechtbank in Arnhem

NIJKERK - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag straffen tot 4 jaar cel geëist tegen twee mannen die in februari 2016 betrokken waren bij een mishandeling. Een 30-jarige man werd in een café in Nijkerk gestoken met een stuk glas.

De mannen zouden het slachtoffer in het café aan het Plein met een stuk glas op de borst hals en gezicht hebben geslagen, gesneden en gestoken. De 30-jarige slachtoffer uit Nijkerk liep daarbij onder andere een diepe snee van 21 centimeter op de borst op. Ook zouden de mannen het slachtoffer hebben geslagen en geschopt, ook toen hij al op de grond lag. Een 23-jarige man uit Nijkerkerveen werd later in de nacht elders in Nijkerk aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was niet aanwezig bij de zitting om de officier van justitie 4 jaar onvoorwaardelijke celstraf te horen eisen. De andere verdachte is een 24-jarige man uit Nijkerk, hij wordt alleen van openlijke geweldpleging verdacht. Tegen hem werd 180 uur taakstraf geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar.